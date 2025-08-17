Putin a atacat Ucraina din nou, imediat după întâlnirea cu Trump. 5 civili au fost uciși noaptea trecută. A fost lansată și o rachetă balistică, dar și zeci de drone Shahed

Autor: Dan Istratie
Duminica, 17 August 2025, ora 12:19
321 citiri
Putin a atacat Ucraina din nou, imediat după întâlnirea cu Trump. 5 civili au fost uciși noaptea trecută. A fost lansată și o rachetă balistică, dar și zeci de drone Shahed
Dronele au lovit și în mai multe zone din Kiev FOTO X/ViralNewsHQ

5 oameni au murit și 11 au fost răniți în timpul nopții, după noi atacuri ale Rusiei în Ucraina

Autoritățile locale din Ucraina au raportat pe 17 august că atacurile rusești din ultima zi au provocat moartea a cinci persoane și rănirea altor 11, relatează The Kyiv Independent.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că Rusia a lansat o rachetă balistică Iskander-M, alături de 60 de drone de atac Shahed și drone momeală, în noaptea de 17 august. Apărarea aeriană ucraineană a reușit să doboare sau să neutralizeze 40 dintre acestea, în special deasupra regiunilor nordice și estice.

În regiunea Herson, forțele ruse au atacat peste 30 de localități cu drone și artilerie, distrugând două locuințe și un vehicul civil. Două persoane au fost rănite, a precizat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

În regiunea Donețk, bombardamentele rusești au ucis cinci civili: doi în Raihorodok, doi în Sviatohorivka și unul în Kostiantynivka. Alte patru persoane au fost rănite, potrivit guvernatorului Vadim Filașkin.

În regiunea Harkov, atacurile au vizat mai multe comunități cu rachete, bombe ghidate și drone. Cinci persoane au fost rănite, iar clădirile rezidențiale din localitățile Vilșani, Nova Kozacha și Prikolotne au suferit avarii. Guvernatorul Oleh Siniehubov a precizat că au fost afectate case, garaje și un bloc de apartamente.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu există niciun semn că Rusia se pregătește pentru pace, chiar înaintea summitului Donald TrumpVladimir Putin din Alaska.

După această întâlnire, Zelenski a anunțat că va pleca luni la Washington pentru a discuta cu președintele american Donald Trump.

Donald Trump a dat ordin. Președintele SUA trimite trupele să intervină
Donald Trump a dat ordin. Președintele SUA trimite trupele să intervină
Guvernatorii republicani din Virginia de Vest, Carolina de Sud și Ohio au anunțat sâmbătă trimiterea a sute de soldați ai Gărzii Naționale la Washington, D.C., la solicitarea...
Trei factori interni care ar putea influența poziția lui Donald Trump față de Ucraina
Trei factori interni care ar putea influența poziția lui Donald Trump față de Ucraina
Fostul ambasador al Ucrainei în Statele Unite, Valerii Cialîi, consideră că, dincolo de presiunea aliaților europeni sau a consilierilor apropiați, adevăratul impact asupra deciziilor lui...
#razboi in Ucraina, #Putin razboi, #Donald Trump , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
23.130.000Euro pentru Dennis Man! A primit vestea dupa transferul la PSV
ObservatorNews.ro
"Te rog, respira! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat si la Olimp
Adevarul.ro
Transferul elevilor dupa clasa a IX-a, un fenomen? Peste 80 de cereri intr-un singur liceu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Donald Trump a dat ordin. Președintele SUA trimite trupele să intervină
  2. Trei factori interni care ar putea influența poziția lui Donald Trump față de Ucraina
  3. Putin a atacat Ucraina din nou, imediat după întâlnirea cu Trump. 5 civili au fost uciși noaptea trecută. A fost lansată și o rachetă balistică, dar și zeci de drone Shahed
  4. Zece măsuri care ar putea determina revenirea lui Vladimir Putin la masa negocierilor, propuse de un fost comandant al trupelor aliate în Europa
  5. Liderii din Europa pe care se bazează Rusia. Lavrov i-a sunat imediat după summitul Trump-Putin, din Alaska
  6. Planul UE pentru ca Zelenski să nu mai fie dat afară de la Casa Albă. Au găsit „omul perfect”
  7. Cum e să lucrezi într-o corporație când ai peste 60 de ani. "A venit clientul în vizită și i-a căzut fața când l-a văzut"
  8. Putin a desenat noua hartă a Ucrainei, în fața lui Trump. Revendicările Rusiei pentru a face pace
  9. Avertizări meteo extreme de la ANM. România, împărțită în două între coduri de caniculă și de furtuni cu grindină. Ce județe sunt afectate
  10. Trupele lui Zelenski înaintează: „Soldaţii ucraineni continuă să distrugă activ inamicul”