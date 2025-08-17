Putin a atacat Ucraina din nou, imediat după întâlnirea cu Trump. 5 civili au fost uciși noaptea trecută. A fost lansată și o rachetă balistică, dar și zeci de drone Shahed

Dronele au lovit și în mai multe zone din Kiev FOTO X/ViralNewsHQ

5 oameni au murit și 11 au fost răniți în timpul nopții, după noi atacuri ale Rusiei în Ucraina

Autoritățile locale din Ucraina au raportat pe 17 august că atacurile rusești din ultima zi au provocat moartea a cinci persoane și rănirea altor 11, relatează The Kyiv Independent.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că Rusia a lansat o rachetă balistică Iskander-M, alături de 60 de drone de atac Shahed și drone momeală, în noaptea de 17 august. Apărarea aeriană ucraineană a reușit să doboare sau să neutralizeze 40 dintre acestea, în special deasupra regiunilor nordice și estice.

În regiunea Herson, forțele ruse au atacat peste 30 de localități cu drone și artilerie, distrugând două locuințe și un vehicul civil. Două persoane au fost rănite, a precizat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

În regiunea Donețk, bombardamentele rusești au ucis cinci civili: doi în Raihorodok, doi în Sviatohorivka și unul în Kostiantynivka. Alte patru persoane au fost rănite, potrivit guvernatorului Vadim Filașkin.

În regiunea Harkov, atacurile au vizat mai multe comunități cu rachete, bombe ghidate și drone. Cinci persoane au fost rănite, iar clădirile rezidențiale din localitățile Vilșani, Nova Kozacha și Prikolotne au suferit avarii. Guvernatorul Oleh Siniehubov a precizat că au fost afectate case, garaje și un bloc de apartamente.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu există niciun semn că Rusia se pregătește pentru pace, chiar înaintea summitului Donald Trump – Vladimir Putin din Alaska.

După această întâlnire, Zelenski a anunțat că va pleca luni la Washington pentru a discuta cu președintele american Donald Trump.

