Războaiele informaționale ale viitorului vor fi o bătălie pentru controlul minții. Omenirea va trebui să creeze noi reguli ale jocului

Războaiele digitale ale viitorului vor fi fundamental diferite de cele cu care omenirea s-a confruntat până acum, avertizează cercetătorul ucrainean Oleksii Kostenko. Potrivit acestuia, miza principală a acestor conflicte nu va mai fi infrastructura digitală, ci însăși psihicul uman.

Într-un interviu acordat publicației Zerkalo Nedeli, șeful Laboratorului de Tehnologii Imersive și Drept din cadrul Academiei Naționale de Științe Juridice a Ucrainei atrage atenția asupra unei schimbări de paradigmă: "Nu vorbim doar despre dezinformare în rețelele sociale. Viitoarele conflicte virtuale vor avea propriile obiective, metode și criterii de victorie."

În noul teatru de război digital, inteligența artificială, avatarurile și modelele simulate ale indivizilor și societăților vor putea influența emoțiile, comportamentele și percepțiile colective. Potrivit lui Kostenko, astfel de conflicte nu vor presupune explozii sau atacuri fizice, ci "lovituri informaționale de precizie" — mesaje personalizate, conținut sintetic și simulări psihologice menite să modeleze percepția publicului.

"Este vorba despre un război al percepției, unde arma principală este simularea. Aceasta poate modifica tipare de comportament, stări de spirit și chiar identitatea. Când este schimbat contextul în care trăim, devine dificil să mai ai încredere în ceea ce vezi, auzi sau simți", afirmă cercetătorul.

Deturnarea avatarurilor unor persoane influente, pentru a răspândi dezinformare

Printre tacticile care pot fi utilizate se numără și deturnarea avatarurilor unor persoane influente, pentru a răspândi dezinformare, sau destabilizarea economiilor virtuale prin prăbușirea valorii activelor digitale.

Totodată, aceste tehnologii pot fi folosite pentru a testa reacțiile publicului la decizii politice sau situații de criză înainte ca acestea să se producă în realitate. Însă astfel de capacități creează riscuri serioase privind manipularea opiniei publice.

"Conceptul de securitate se schimbă radical — nu mai vorbim doar despre protejarea granițelor, ci despre protejarea conștiinței umane", subliniază Kostenko. În acest context, el susține că este necesară elaborarea unui set nou de reguli internaționale care să reglementeze conflictele digitale.

"Avem nevoie de un cod digital internațional modern, care să integreze abordări tehnice, juridice și etice în gestionarea confruntărilor virtuale", adaugă el.

Printre măsurile propuse se numără marcarea obligatorie a conținutului sintetic, audituri independente ale algoritmilor și introducerea principiului „veto-ului uman”, prin care deciziile esențiale cu impact asupra conștiinței colective să fie luate cu implicarea directă a oamenilor.

