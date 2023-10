Israelul a bombardat Universitatea din Gaza: ”Un centru militar şi operaţional important al Hamas” VIDEO

Armata israeliană a bombardat miercuri, 11 octombrie, Universitatea islamică din Gaza, relatează DPA.

Potrivit forţelor armate israeliene, aceasta este utilizată de militanţii Hamas ca loc de pregătire a agenţilor de informaţii militare şi pentru dezvoltarea şi producerea de arme,

Mişcarea palestiniană Hamas a strâns bani pentru operaţiuni de terorism la conferinţele Universităţii din Gaza, a mai transmis armata israeliană.

Israelul a descris această universitate drept ”un centru militar şi operaţional important” al Hamas, gruparea care conduce Fâşia Gaza şi care a lansat în weekend un atac masiv, soldat cu cel puţin 1.200 de morţi în Israel, majoritatea fiind civili.

Some time ago, the IDF attacked the Islamic University in Gaza City, which serves as an important center of political and military power for Hamas, the press service reported:

"Fighter jets recently attacked the Islamic University, which serves as an important center of… pic.twitter.com/qtC8ocQPYz