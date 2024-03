Cel puțin 11 morți și 100 de răniți în urma unui atac israelian în Gaza. Hamas susține că oamenii așteptau ajutoarele umanitare VIDEO

Ministerul Sănătăţii din Hamas anunţă vineri, 15 martie, că cel puţin 11 persoane au fost ucise, iar alte aproximativ 100 au fost rănite în „tiruri israeliene” asupra unei mulţimi care aştepta ajutoare umanitare în Fâşia Gaza, relatează AFP.

Morții și răniții au fost transportaţi la Spitalul Al-Shifa.

„Forţele israeliene de ocupaţie au luat ca ţintă o adunare a unor cetăţeni care aşteptau ajutor umanitar” la un sens giratoriu, în oraşul Gaza, anunţă într-un comunicat ministerul.

Breaking: ANOTHER FLOUR MASSACRE AS ISRAELI DRONES, WARPLANES AND TANKS FIRE AT CIVILIANS WAITING FOR FLOUR ON TRUCKS

„Până în prezent 11 morţi şi 100 de răniţi au fost transportaţi la Spitalul Al-Shifa”, precizează ministerul.

The aftermath of the attack on Gaza City’s Kuwait Roundabout, where Israeli forces employed machine guns, helicopters, tanks, and drones against approximately 30,000 individuals seeking aid. @PressTV pic.twitter.com/l1Rf9hopBv