Trupele israeliene au ucis 14 persoane în Gaza și avansează în Rafah. „Combatanţii noştri sunt implicaţi în lupte aprige” FOTO/VIDEO

Forţele israeliene au ucis vineri, 20 septembrie, cel puţin 14 palestinieni în bombardamente aeriene şi de tancuri în nordul şi centrul Fâşiei Gaza, au declarat surse medicale, în timp ce tancuri israeliene înaintau şi mai mult în nord-vestul oraşului Rafah, lângă frontiera cu Egiptul, transmite Reuters.

Luptele neîncetate dintre militarii israelieni şi militanţii Hamas din enclavă au continuat chiar şi în timp ce un conflict paralel în zona de frontieră dintre Liban şi Israel, unde sunt implicaţi aliaţii din Hezbollah ai Hamas, s-a intensificat.

Între timp, unii palestinieni forţaţi să se refugieze de atacul israelian au spus că se tem că tabăra lor improvizată pe plajă va fi inundată de valurile înalte.

Oficialii palestinieni din domeniul sănătăţii au declarat că bombardamentele tancurilor israeliene au ucis opt persoane şi au rănit alte câteva în tabăra de refugiaţi Nuseirat din centrul enclavei, iar alţi şase palestinieni au fost ucişi într-un atac aerian asupra unei case din oraşul Gaza.

În oraşul Beit Hanoun din nord, o lovitură israeliană asupra unei maşini a provocat morţi şi răniţi, potrivit surselor medicale.

Nu este clar câte dintre victime erau combatanţi şi câte civili.

A number of martyrs and injuries due to the targeting of citizens by the occupation's artillery west of the Nuseirat camp in the central Gaza Strip. pic.twitter.com/Pn4XT2H7fB