Cel puțin 37 de persoane au murit în urma unor atacuri israeliene din Fâșia Gaza. „Au rămas blocați în casele lor” FOTO/VIDEO

Șapte persoane au fost ucise, luni seară, 11 noiembrie, într-un atac aerian israelian la o cafenea din apropierea orașului Khan Younis din sudul Gaza, afirmă medici palestinieni, ridicând bilanțul atacurilor israeliene la cel puțin 37 de morți, începând de duminică noaptea, scrie Reuters.

În centrul Gaza, forțele israeliene au trimis, luni, tancurile în Nuseirat. Blindatele au deschis focul și au provocat panică printre palestinienii din această tabără de refugiați.

Locals inspect the destruction following an Israeli airstrike targeting the Abu Odeh family home in Nuseirat refugee camp. pic.twitter.com/wkGbhvWFPR