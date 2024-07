Cel puțin 71 de persoane au murit în urma unui atac israelian asupra unei tabere din Fâșia Gaza. „Un nou masacru” FOTO/VIDEO

Ministerul Sănătăţii al guvernului Hamas a anunţat sâmbătă, 13 iulie, că cel puţin 71 de palestinieni au fost ucişi într-un atac israelian asupra taberei Al-Mawasi pentru persoane strămutate în sudul Fâşiei Gaza, revizuind în creştere un bilanţ anterior, relatează AFP.

Zona Al-Mawasi, pe coasta dintre Rafah şi Khan Younis, a fost declarată zonă umanitară de către Israel, teoretic sigură pentru persoanele strămutate.

UNRWA, agenţia ONU pentru refugiaţii palestinieni, estimează că aproximativ 1,5 milioane de persoane se află în întreaga zonă Al-Mawasi, a declarat o purtătoare de cuvânt pentru AFP.

Atacul de sâmbătă a lovit o parte din Al-Mawasi în sectorul Khan Younis.

Ministerul Sănătăţii al guvernului Hamas a denunţat într-un comunicat "un masacru atroce al ocupaţiei (Israel - n.r.) împotriva cetăţenilor şi a persoanelor strămutate", raportând peste 71 de morţi şi 289 de răniţi.

Interogată de AFP, armata israeliană a declarat că examinează informaţiile.

"Există încă multe trupuri neînsufleţite de martiri împrăştiate pe străzi, sub dărâmături şi în jurul corturilor persoanelor strămutate la care nu se poate ajunge din cauza focului intens al ocupaţiei", a declarat Mahmoud Bassal, purtătorul de cuvânt al Apărării Civile, considerând că a fost un "nou masacru".

Victimele au fost transferate la mai multe spitale din regiune.

La spitalul kuweitian din Rafah, directorul Suhaib al-Hams a declarat că majoritatea rănilor sunt grave, inclusiv amputări.

El a descris situaţia ca fiind "un adevărat dezastru care are loc în mijlocul colapsului sistemului de sănătate", potrivit unei declaraţii.

În ultima săptămână, patru şcoli care adăposteau persoane strămutate au fost vizate de atacuri în patru zile, omorând cel puţin 49 de persoane, potrivit unor surse din Gaza, inclusiv Hamas. Israelul a declarat că vizează "terorişti".

Războiul, care a intrat în a zecea lună, a izbucnit pe 7 octombrie după un atac fără precedent al unor comandouri ale Hamas infiltrate din Gaza în sudul Israelului şi care a dus la moartea a 1.195 de persoane, majoritatea civili, conform unui bilanţ AFP bazat pe date oficiale israeliene.

Ca răspuns, Israelul a promis să distrugă Hamas şi a lansat o ofensivă care s-a soldat cu cel puţin 38.345 de morţi, majoritatea civili, conform datelor Ministerului Sănătăţii din Gaza, condus de Hamas.

