Au ajuns în Gaza primele camioane cu ajutoare umanitare. Oficialii palestinieni, nemulțumiți de ce au primit VIDEO/FOTO

Mai multe camioane cu ajutoare umanitare au ajuns sâmbătă, 21 octombrie, în Gaza, relatează Reuters.

Acesta este primul convoi cu ajutoare umanitare de când Israelul a început un asediu devastator, în urmă cu 12 zile, şi după un nou bombardament israelian intens în cursul nopţii.

Preşedintele american Joe Biden declarase la începutul acestei săptămâni că s-a ajuns la un acord pentru ca 20 de camioane cu ajutoare să intre prin punctul de frontieră Rafah din sudul Fâşiei Gaza.

Camioanele cu platformă, care arborau steaguri albe şi claxonau, au ieşit din punctul de trecere după verificări şi s-au îndreptat spre zona sudică a Fâşiei Gaza, care include oraşele majore Rafah şi Khan Younis, unde se adăpostesc sute de mii de persoane rămase fără adăpost.

40 more trucks carrying 930 metric tons of food are still waiting outside the border. The stocks are needed to replenish WFP’s rapidly dwindling supplies inside Gaza. pic.twitter.com/5CAvopBQ6M

Cu toate acestea, oficialii palestinieni au fost dezamăgiţi de faptul că nu au fost incluse provizii de combustibil şi au adăugat că ajutorul reprezintă doar trei procente din ceea ce obişnuia să ajungă în Gaza înainte de criză.

”Excluderea combustibilului din ajutorul umanitar înseamnă că vieţile pacienţilor şi ale răniţilor vor rămâne în pericol. Spitalele din Gaza nu mai au necesarul de bază pentru a continua intervenţiile medicale”, a precizat Ministerul Sănătăţii din Gaza.

🔴#BREAKING: Trucks carrying 60 metric tons of @WFP emergency food amongst the first humanitarian convoy to cross the #Rafah border between #Egypt & #Gaza.

Ads

Another 930 tons of emergency food is at or near the border, ready to be brought into Gaza once access is allowed again. pic.twitter.com/rMCsVdKPog