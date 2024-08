Israelul recunoaște că a ucis un jurnalist de la Al-Jazeera: „Era un agent Hamas” FOTO/VIDEO

Israelul a recunoscut joi, 1 august, uciderea reporterului de la Al-Jazeera Ismail Al-Ghoul, într-un raid aerian în Fâșia Gaza.

Armata israeliană susține că era agent al Hamas și că a fost implicat în atacul sângeros din 7 Octombrie asupra Israelului, potrivit Reuters, scrie adevarul.ro.

Absolutely heartbreaking to watch @Hind_Gaza report on the killing of her colleagues Ismail al-Ghoul and Rami al-Rifi in an Israeli strike. Solidarity with her, their families and everybody at Al Jazeera. pic.twitter.com/INL09fLkel — Barry Malone (@malonebarry) July 31, 2024

În acest caz, Al-Jazeera a respins acuzațiile ca fiind „fără temei” și a mai denunțat încercarea de a justifica atacurile asupra jurnaliștilor săi.

„Reţeaua condamnă acuzaţiile aduse corespondentului său Ismail Al-Ghoul, fără a furniza nicio dovadă, documentaţie sau înregistrare video”, reiese din comunicatul difuzat de televiziune.

The Israeli air strike decapitated AlJazeera journalist Ismail Al ghoul and killed the journalist Rami Alrifi as well . The total number of journalists killed in Gaza since October 7th is 165. Atrache md is the video of their bombarded vehicle. pic.twitter.com/0pIhegrrfq — Mustafa Barghouti @Mustafa_Barghouti (@MustafaBarghou1) July 31, 2024

Postul de televiziune panarab, care are sediul în Qatar a anunțat miercuri, 31 iulie, că Ismail Al-Ghoul și cameramanul Ramy El Rify au fost omorâți într-un raid aerian asupra Fâșiei Gaza în timp ce filmau lângă reședința liderului Hamas, Ismail Haniyeh.

Liderul Hamas, Ismail Haniyeh a fost ucis în aceeași zi, în Iran.

Al Jazeera condemns the assassination of its correspondent Ismail Al Ghoul and cameraman Rami Al Rifi by Israeli forces. pic.twitter.com/uPXFES4srV — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 31, 2024

Răspunsul armatei israeliene nu a întârziat să apară și a acuzat că Al-Ghoul era un membru al unității de elită Nukhba, fiind implicat în atacul sângeros din 7 Octombrie și că îi ajuta pe membrii Hamas în documentarea și publicarea atacurilor asupra Israelului.

„Activităţie sale pe teren au fost o parte vitală a activităţii militare a Hamas”, spune armata israeliană într-un comunicat.

Potrivit Al-Jazeera, Al-Ghoul era angajat la postul de televiziune din noiembrie 2023 și singura sa profesie era cea de reporter.

