Armata israeliană anunță mai multe atacuri împotriva unei instituţii financiare conduse de Hezbollah VIDEO

Israelul a declarat la sfârşitul zilei de luni, 21 octombrie, că intenţionează să efectueze mai multe lovituri în Liban împotriva unei instituţii financiare conduse de Hezbollah pe care a vizat-o cu o seară înainte şi despre care spune că foloseşte depozitele clienţilor pentru a finanţa atacuri împotriva Israelului, relatează France24.

Cel puţin 15 sucursale ale Al-Qard Al-Hasan au fost lovite duminică târziu în cartierele sudice ale Beirutului, în sudul Libanului şi în estul Văii Bekaa, unde Hezbollah are o prezenţă puternică.

Al-Qard Al-Hasan, Hezbollah's bank, closed for business.

The financial institution was used to finance the terror organization's operations.

An estimated $700 million transferred annually from #Iran, and hundreds of millions from drug trafficking.#Israel #Hezbollah #Lebanon pic.twitter.com/XIy3m9n8vy