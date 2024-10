Atac israelian în Liban împotriva unei companii financiare care finanţează Hezbollahul FOTO/VIDEO

Armata israeliană a efectuat duminică seara, 20 octombrie, atacuri aeriene în Liban împotriva birourilor unei companii financiare pe care o acuză că finanţează Hezbollahul, după ce a bombardat poziţii ale mişcării pro-iraniene în întreaga ţară, notează AFP.

De asemenea, o sursă din serviciile libaneze de securitate a raportat lovituri în apropierea aeroportului internaţional din Beirut, unde zborurile comerciale sunt menţinute în ciuda operaţiunilor militare ale Israelului împotriva mişcării Hezbollah din Liban.

Dozens of #IDF airstrikes so far tonight on #Hezbollah 's financial sites, mainly on Al Qard Al Hassan branches, managed by Hezbollah and used by them for their terrorist assets, transfer of funds for terrorist operations and Hezbollah's activities. The IDF issued an unusual… pic.twitter.com/WkMH4gzo6c

Forţa interimară a ONU în Liban (FINUL), la rândul său, a acuzat armata că a distrus "în mod deliberat" un "turn de observaţie" al Căştilor albastre în sudul Libanului, cel mai recent dintr-o serie de incidente împotriva poziţiilor sale care i-au atras Israelului un val de critici internaţionale.

Agenţia de presă libaneză ANI a raportat patru lovituri israeliene împotriva unor "filiale ale Al-Qard al-Hassan" din suburbiile de sud ale Beirutului şi una vizând acelaşi grup în estul Libanului, după ce armata israeliană a îndemnat populaţia să evacueze zona din jurul birourilor acestui organism, sub sancţiuni americane.

Compania financiară "Al-Qard al-Hassan" este implicată în finanţarea operaţiunilor teroriste ale Hezbollah", a declarat pe X Avichay Adraee, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene pentru publicul vorbitor de arabă.

⚡️BREAKING: At 7 Israeli airstrikes on different areas in the suburbs of Beirut, Lebanon.

Zionists have announced plans to target businesses they claim are affiliated with or supportive of Hezbollah in Lebanon, specifically naming the Al Qard Al Hassan Institution, a certified… pic.twitter.com/TXs7N4HTh8