Trupele israeliene anunță că o rachetă a fost interceptată, în timp ce la Tel Aviv au sunat sirenele FOTO/VIDEO

Sirenele de avertizare au sunat, miercuri, 25 septembrie, în capitala economică a Israelului, Tel Aviv, în timp ce o rachetă sol-sol a fost interceptată de sistemele de apărare aeriană, după ce a fost detectată venind din Liban, a afirmat armata israeliană, potrivit Reuters.

Nu există raportări privind pagube sau victime, iar armata a declarat că nu este nicio schimbare în instrucţiunile de apărare civilă pentru centrul Israelului.

Sirenele de avertizare au sunat şi în alte zone din centrul Israelului, inclusiv în oraşul Netanya.

Mişcarea Hezbollah din Liban, sprijinită de Iran, a lansat, în ultimele zile, sute de proiectile şi rachete spre Israel, după ce conflictul care durează de mai multe luni la graniţa cu sudul Libanului s-a intensificat brusc.

Armata israeliană a desfăşurat, în această săptămână, cele mai puternice atacuri aeriene din acest război, vizând lideri ai Hezbollah şi lovind sute de ţinte în interiorul Libanului, atacuri soldate cu moartea a peste 500 de persoane şi rănite a peste 1.800.

