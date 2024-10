Atac masiv al Hezbollah în două orașe israeliene. 10 persoane au fost rănite VIDEO

Rachete Hezbollah au lovit Haifa, al treilea oraş ca mărime din Israel, a anunţat poliţia israeliană luni dimineaţă, 7 octombrie, iar presa israeliană a transmis că 10 persoane au fost rănite în nordul ţării.

Hezbollah a anunţat că a vizat o bază militară la sud de Haifa cu o salvă de rachete "Fadi 1".

Potrivit presei, două rachete au lovit Haifa, pe coasta mediteraneană a Israelului, iar alte cinci au lovit Tiberias, aflată la 65 km (40 mile) distanţă.

Poliţia a declarat că unele clădiri şi proprietăţi au fost avariate şi că au fost raportate mai multe răniri minore, unele persoane fiind transportate la un spital din apropiere.

O înregistrare video realizată de o cameră de supraveghere a arătat momentul în care o rachetă Hezbollah a lovit Haifa.

BREAKING: 6 ISRAELIS INJURED IN HAIFA AND 2 INJURED IN TIBERIUS AFTER HEZBOLLAH ROCKET ATTACK

Haifa was struck with at least 3 Fadi-1 rockets, 5 in total with no interception.

Rockets fell on a house, Maxim Restaurant, and roads.

This is the first time the city of Haifa has… pic.twitter.com/0kXhujOipu