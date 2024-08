Hezbollah a lansat zeci de rachete spre Înălţimile Golan, după ce Israelul a lovit adânc în Liban FOTO/VIDEO

Hezbollah a lansat zeci de rachete spre Înălţimile Golan ocupate după ce avioanele israeliene au lovit adânc în Liban, în timp ce temerile privind un război total cresc, relatează BBC.

Armata israeliană a declarat că a lovit instalaţii de depozitare a armelor Hezbollah în Valea Bekaa în timpul nopţii.

Ministerul libanez al Sănătăţii a declarat că o persoană a fost ucisă şi alte 30 rănite. În replică, Hezbollah, care este sprijinit de Iran, a declarat că a ţintit poziţiile militare israeliene din Golan cu un tir de rachete.

