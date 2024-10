Românii din Israel, după atacul masiv cu rachete al Iranului: „Cad bucățile de bombe, o să fie o noapte cruntă” VIDEO

Populația israeliană este pregătită oricând pentru o situație de pericol, cum ar fi cea de miercuri seară, 1 octombrie, când Iranul a atacat Israelul cu sute de rachete balistice, spune unul dintre cetățenii români stabiliți în Israel.

Imediat după ce au pornit sirenele, oamenii au respectat instrucțiunile și s-au adăpostit în buncăre și subsoluri, potrivit stirileprotv.ro.

𝐍𝐨 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐬𝐧’𝐭 𝐚 𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐟𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞.

This is Israel right now.

RT this so the entire world knows. pic.twitter.com/ok8CxCXxnP