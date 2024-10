Atac aerian al Israelului în Siria. Cel puțin trei persoane au fost ucise, inclusiv o prezentatoare TV FOTO/VIDEO

Armata israeliană a anunţat, în noaptea de luni spre marţi, 1 octombrie, că forţele sale terestre au început raiduri limitate, localizate şi ţintite împotriva Hezbollah în zona de frontieră din sudul Libanului, relatează Reuters.

În urma unei lovituri aeriene asupra Damascului trei persoane au fost ucise, anunță presa de stat din Siria, potrivit SkyNews.

Anterior, televiziunea de stat anunţase că una dintre prezentatoarele sale de televiziune, Safaa Ahmad, a murit din cauza atacurilor israeliene asupra capitalei.

Televiziunea siriană „deplânge moartea prezentatoarei Safaa Ahmad, care a murit ca martir în atacul israelian asupra capitalei Damasc”, a anunţat aceasta într-un comunicat.

