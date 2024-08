Operațiunile israeliene în Cisiordania riscă „să agraveze o situație deja catastrofală”, avertizează ONU. „Cel mai ridicat număr de morţi într-o perioadă de 8 luni” VIDEO

Operaţiunile militare israeliene derulate miercuri, 28 august, în Cisiordania riscă să agraveze o situaţia deja catastrofală în teritoriul palestinian, au avertizat Naţiunile Unite, relatează AFP.

Armata israeliană a lansat o serie de raiduri coordonate în patru oraşe - Jenin, Nablus, Tubas şi Tulkarem - şi a anunţat că a ucis nouă combatanţi palestinieni.

Operaţiunile israeliene în aceste oraşe "şi uciderea a cel puţin nouă palestinieni, între care doi copii, ridică la 637 numărul total de morţi în Cisiordania de pe 7 octombrie", a declarat Ravina Shamdasani, purtătoare de cuvânt a Biroului pentru drepturile omului al ONU, într-un comunicat.

WEST BANK: At least 10 Palestinians were killed in the largest Israeli military raid on the occupied territory since 2002.

The incursion began earlier today following air strikes in Jenin and Tubas.

The army has put curfews in place in several areas. pic.twitter.com/Vn5d552KYg