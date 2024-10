Blinken după uciderea liderului Hamas: Ostaticii trebuie eliberați și războiul oprit ”într-un mod care să atenueze suferinţa poporului palestinian” VIDEO

Secretarul de stat american Antony Blinken l-a felicitat pe preşedintele israelian Isaac Herzog pentru succesul misiunii soldate cu uciderea liderului Hamas Yahya Sinwar.

Blinken a reiterat necesitatea eliberării tuturor ostaticilor şi de a pune capăt războiului într-un mod care să atenueze suferinţa poporului palestinian, iar Gaza să nu se mai afle niciodată sub controlul Hamas.

”Secretarul de stat Antony J. Blinken a vorbit astăzi cu preşedintele israelian Isaac Herzog. Secretarul de stat l-a felicitat pe preşedintele Herzog pentru misiunea care l-a ucis pe Yahya Sinwar”, conform unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA.

Blinken a reafirmat angajamentul Statelor Unite faţă de securitatea Israelului.

”Secretarul de stat Blinken a reiterat necesitatea urgentă de a asigura eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza şi de a pune capăt războiului într-un mod care să atenueze suferinţa poporului palestinian şi să ofere certitudinea că Hamas nu va mai putea controla Gaza niciodată”, se mai arată în comunicat.

A year ago on the holiday of Sukkot, Yahya Sinwar orchestrated the horrific October 7th Massacre in which more than 1,200 Israeli men, women and children were butchered.

𝐓𝐨𝐝𝐚𝐲, 𝐨𝐧𝐞 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝐥𝐚𝐭𝐞𝐫, 𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐬 𝐞𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐈𝐬𝐫𝐚𝐞𝐥𝐢 𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐬.… pic.twitter.com/lCvdkwjkGC