Noi atacuri israeliene în Liban. Cel puțin o persoană a murit și alte 19 au fost rănite FOTO/VIDEO

Ministerul libanez al Sănătăţii a anunţat miercuri, 21 august, că atacurile israeliene s-au soldat cu cel puţin un mort şi nouăsprezece răniţi în estul ţării, la câteva ore după moartea a patru persoane în alte atacuri în sud, informează AFP.

Potrivit ministerului, atacurile au avut loc în jurul miezului nopţii, ora locală, în câmpia Bekaa, la o zi după un atac similar în aceeaşi regiune, vizând, potrivit armatei israeliene, depozite de arme aparţinând Hezbollah, mişcarea şiită libaneză susţinută de Iran şi aliată a Hamas-ului palestinian.

Footage showing one of tonight’s Israeli Airstikes near the City of Baalbek in the Beqaa Valley of Eastern Lebanon. pic.twitter.com/V1QrL2CMTD