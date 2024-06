Armata israeliană continuă să bombardeze Fâșia Gaza. „Nu vom pleca înainte de a elimina Hamas” VIDEO

Israelul a continuat vineri, 21 iunie, să bombardeze Fâşia Gaza, în timp ce schimburile de tiruri cu Hezbollah la frontiera cu Libanul şi ameninţările agitate de cele două tabere provoacă temeri privind o extindere a războiului, transmite AFP.

În cursul nopţii, armata a declarat că a interceptat o „ţintă aeriană” lansată dinspre Liban, iar mass-media a relatat despre lovituri israeliene în sudul Libanului.

WHOLE WORLD FAILED RAFAH pic.twitter.com/NAP1H9TsW5

La Washington, consilierul israelian pentru securitate naţională, Tzachi Hanegbi, şi ministrul pentru afaceri strategice, Ron Dermer, au discutat cu secretarul de stat Antony Blinken, într-un context de crispare a relaţiilor dintre Casa Albă şi premierul israelian Benjamin Netanyahu.

În timpul întâlnirii, Blinken „a reiterat angajamentul de neclintit al Statelor Unite faţă de securitatea Israelului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller.

De asemenea, Blinken a subliniat „importanţa evitării unei noi escaldări în Liban”, printr-o „soluţie diplomatică care să le permită familiilor israeliene şi libaneze” strămutate din cauza schimburilor de tiruri „să revină la casele lor”, a adăugat Miller.

Netanyahu declarase joi, 20 iunie, că Israelul poartă „un război pentru existenţa sa” şi că ţara are nevoie de armele Statelor Unite, după ce marţi deplânsese întârzieri în primirea acestui ajutor.

Miercuri, liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, a avertizat că „niciun loc” din Israel nu va fi cruţat de rachetele mişcării sale în cazul unui atac israelian contra Libanului.

2 UNARMED PALESTINIAN CIVILIANS WERE TARGETED AND EXECUTED IN RAFAH pic.twitter.com/VkRNfRXXu3