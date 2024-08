Atacurile israeliene au dus la moartea a 15 palestinieni într-o şcoală din Gaza şi a nouă militanţi din Cisiordania FOTO/VIDEO

Un atac aerian israelian asupra unei şcoli care adăposteşte persoane strămutate în oraşul Gaza a provocat moartea a cel puţin 15 palestinieni, sâmbătă, 3 august, la câteva ore după ce două lovituri în Cisiordania ocupată au ucis nouă militanţi, inclusiv un comandant local Hamas, a declarat Hamas, potrivit Reuters.

Armata israeliană a anunţat că primul dintre cele două atacuri aeriene din Cisiordania a lovit un vehicul într-un oraş din apropiere de Tulkarm, vizând o celulă militantă despre care a afirmat că se pregătea să comită un atac.

🇮🇱O exército israelense eliminou 5 militantes na cidade de Tulkarm, na Cisjordânia, que se preparavam para realizar um ataque terrorista . Atualmente, o exército israelita, as tropas fronteiriças do MAGAV e o Serviço de Segurança Geral (Shin Bet) estão a conduzir uma operação… pic.twitter.com/LIxBy2vCjO

Un comunicat al Hamas a precizat că unul dintre cei ucişi era un comandant al brigăzilor sale din Tulkarm, în timp ce aliatul său, Jihadul Islamic, a declarat că ceilalţi patru bărbaţi care au murit în atac erau luptători ai săi.

Câteva ore mai târziu, o a doua lovitură aeriană în zonă a vizat un alt grup de militanţi care au tras asupra trupelor, a declarat armata israeliană, care a descris-o ca fiind o operaţiune antiteroristă în Tulkarm.

Agenţia de presă palestiniană WAFA a anunţat că patru persoane au murit în acest atac, iar Hamas a declarat că toţi cei nouă morţi în cele două atacuri israeliene din Cisiordania erau luptători.

Violenţele în Cisiordania erau în creştere înainte de războiul Israel-Hamas din Gaza şi au crescut de atunci, cu raiduri israeliene frecvente în teritoriu, care se numără printre cele pe care palestinienii le doresc pentru un stat.

De asemenea, a existat o creştere a atacurilor de stradă anti-israeliene ale palestinienilor.

În Fâşia Gaza, cel puţin 15 persoane au fost ucise în atacul israelian asupra unei şcoli care adăposteşte persoane strămutate în cartierul Sheikh Radwan din oraşul Gaza, a declarat biroul de presă al guvernului condus de Hamas.

Breaking | Casualties reported among Palestinian civilians following an Israeli airstrike targeting a school sheltering displaced families in Sheikh Radwan neighborhood, north of Gaza City. pic.twitter.com/RNLs0OJ5mf