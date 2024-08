Armata israeliană confirmă decesul ultimei persoane date dispărute după atacul din 7 octombrie FOTO

Ultima persoană dată dispărută în Israel după atacul sângeros al mişcării islamiste palestiniene Hamas din 7 octombrie a fost confirmată decedată în urma unei anchete amănunţite, a anunţat marţi seara, 6 august, armata israeliană.

Reprezentanţii armatei israeliene au informat oficial familia lui Bilha Yinon că aceasta nu mai este în viaţă.

"Astăzi, reprezentanţii armatei israeliene au informat oficial familia lui Bilha Yinon că aceasta nu mai este în viaţă", a precizat armata într-un comunicat.

După atacul din 7 octombrie, care a declanşat războiul dintre Israel şi Hamas în Fâşia Gaza, armata a efectuat "o investigație amănunţită" pentru a o găsi pe Bilha Yinon, se arată în comunicat.

"În zona casei lui Yinon au fost descoperite probe care, după teste complexe, au permis verificarea identităţii sale" şi stabilirea faptului că aceasta a fost "ucisă la 7 octombrie", a adăugat armata.

Bilha Yinon (76), the last missing person from Oct. 7 attack, was murdered at her home with her husband, Yaakov.

Recently, a team of archeologists managed to find two of her teeth in the house and confirm her death.

"They loved people and believed in peace", their family said.