Tragedie în Gaza: Doi jurnaliști Al-Jazeera au murit în urma unui raid aerian israelian VIDEO

Doi reporteri Al-Jazeera au fost ucişi într-un atac israelian în nordul Fâşiei Gaza, a anunţat reţeaua de ştiri prin satelit, potrivit The Guardian.

Un corespondent în vârstă de 27 de ani, Ismail al-Ghoul, un cameraman, Rami al-Rifi, şi un copil care nu a fost identificat au fost ucişi, după ce maşina în care se aflau a explodat în oraşul Gaza, potrivit reţelei şi serviciului de urgenţă şi ambulanţă, care ajută la recuperarea şi transportul victimelor la spitalele din Gaza.

Footage shows the israeli assassination of Al-Jazeera's correspondent Ismail Al-Ghoul & his colleague Rami Al-Reefi in Al-Shati camp in Gaza pic.twitter.com/n6GcXKIxmI

Cei doi jurnalişti realizaseră împreună un reportaj în tabăra de refugiaţi al-Shati, locul de naştere al liderului Hamas, Ismail Haniyeh, care a fost ucis într-o lovitură în primele ore ale zilei în capitala iraniană, Teheran. Haniyeh participase marţi la ceremonia de depunere a jurământului de către Masoud Pezeshkian, noul preşedinte al Iranului, un aliat al Hamas.

Absolutely heartbreaking to watch @Hind_Gaza report on the killing of her colleagues Ismail al-Ghoul and Rami al-Rifi in an Israeli strike. Solidarity with her, their families and everybody at Al Jazeera. pic.twitter.com/INL09fLkel

Cele mai recente decese ridică la 111 numărul jurnaliştilor ucişi în Gaza de la izbucnirea războiului dintre Israel şi Hamas în octombrie anul trecut, dintre care 106 palestinieni, potrivit Comitetului pentru Protecţia Jurnaliştilor, care contabilizează victimele. Dintre ceilalţi cinci jurnalişti ucişi, doi erau libanezi şi trei israelieni.

Cadavrele celor doi jurnalişti Al-Jazeera au fost duse la spitalul al-Ahli din apropiere, de unde colegul lor de la Al-Jazeera, Anas al-Sharif, a intrat în direct într-un interviu telefonic cu postul. Nicio informaţie despre copilul care a fost ucis nu a fost disponibilă imediat.

Palestinian Journalist Ismail Al-Ghoul was just murdered by Israeli forces in Northern Gaza. His head exploded all over his PRESS vest.

Shame on all the western journalists who lie and provide cover for Israeli warcrimes. Hundreds of your colleagues have been targeted and… pic.twitter.com/07Ajl6ond0