Vestea tragică primită de un ostatic israelian după ce a fost eliberat de Hamas. „Asiguraţi-vă că nimeni nu le uită” FOTO/VIDEO

Un ostatic israelian eliberat din Gaza a aflat că soţia şi fiicele sale au fost ucise în atacul din 7 octombrie abia după ce a fost eliberat sâmbătă, 8 februarie, au declarat rudele sale britanice, potrivit BBC.

Eli Sharabi a fost răpit de Hamas în urmă cu 16 luni şi eliberat sâmbătă în Deir al-Balah, în Gaza.

Soţia sa Lianne Sharabi, care era din Bristol, şi fiicele sale Noiya şi Yahel au fost găsite ucise în adăpostul lor "îmbrăţişate", în 2023.

Părinţii lui Lianne, Gill şi Pete Brisley, au declarat duminică pentru BBC că un soldat al Forţelor de Apărare Israeliene (IDF) i-a spus lui Sharabi ce s-a întâmplat cu familia sa.

Rudele sale nu erau sigure dacă Sharabi ştia că Lianne, Noiya şi Yahel - fiica şi nepoţii familiei Brisley - au fost ucişi în atacul din 7 octombrie.

El a fost unul dintre cei trei ostatici predaţi Crucii Roşii de către Hamas sâmbătă, ca parte a unui acord de încetare a focului.

Vorbind pe scenă în timpul eliberării sale, Sharabi a spus că este foarte fericit să se întoarcă la soţia şi fiicele sale, ceea ce indica faptul că nu ştie ce s-a întâmplat cu ele.

Soţii Brisley au declarat că Sharabi era „lucid” şi că „vocea sa era puţin răguşită” atunci când au vorbit mai târziu printr-un apel video.

"I-a venit să plângă de câteva ori, dar a reuşit să zâmbească puţin pentru noi. Un om atât de curajos", a declarat cuplul care urmează să se deplaseze în curând să-l vadă pe bărbat.

Soţii Brisley au spus că au plâns urmărind eliberarea ginerelui lor pe un livestream.

Pete Brisley a spus că au rămas "un pic zdruncinaţi" după conversaţie. "Când l-am văzut pe Eli, am văzut starea jalnică în care l-au adus. Eli are o faţă destul de plină în mod normal. Vedeţi filmul cu el cu ochii goi, obrajii scufundaţi şi încheieturile lui ca două beţe”.

Hamas forced Eli Sharabi to speak on stage: "I'm so happy to return to my wife and daughters."

He had no idea they were brutally murdered on October 7th.

Hamas laughed and told him his brother was murdered.

Hamas are the sons of Satan himself.pic.twitter.com/qYuRZy8jm6