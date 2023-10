Gaza primește ajutoare umanitare. Frontiera cu Egiptul, deschisă pentru scurt timp VIDEO

Punctul de trecere al frontierei de la Rafah, care leagă nordul Peninsulei Sinai, din Egipt, de Fâşia Gaza, a fost deschis sâmbătă pentru a permite intrarea transportului de ajutor umanitar în enclava palestiniană, transmite EFE, care citează martori oculari.

Sute de voluntari şi camioane stau la coadă pentru a putea intra în Gaza dinspre Rafah, unicul punct de trecere care nu este controlat de Israel. Este de aşteptat ca prima tranşă să includă circa 20 de camioane cu ajutoare.

O sursă de securitate şi un responsabil al Semilunii Roşii egiptene au confirmat pentru AFP că mai multe camioane încărcate cu ajutoare umanitare au început sâmbătă să traverseze terminalul de la Rafah către Gaza.

Televiziunea egipteană a arătat mai multe camioane care traversează imensa intrare de la postul de frontieră egiptean, în cea de-a 15 zi de război între Israel şi Hamas, la putere în Gaza.

