Netanyahu i-a numit pe protestatarii pro-palestinieni "idioţii utili ai Iranului". Reacția Hamas după discursul premierului israelian din Congresul SUA FOTO/VIDEO

Hamas a denunţat miercuri, 24 iulie, discursul premierului israelian Benjamin Netanyahu în faţa Congresului SUA, despre care organizaţia a spus că induce în eroare comunitatea internaţională.

Mişcarea islamistă palestiniană mai spune că Netanyahu este singurul care a zădărnicit toate eforturile de a pune capăt războiului.

"Declaraţiile lui Netanyahu despre eforturile majore de a-i aduce înapoi pe ostatici sunt o minciună totală şi induc în eroare opinia publică israeliană, americană şi internaţională, când el este singurul care a zădărnicit toate eforturile de a pune capăt războiului şi de a ajunge la un acord pentru eliberarea prizonierilor, în ciuda eforturilor continue de mediere ale fraţilor noştri din Egipt şi Qatar", a afirmat mişcarea islamistă palestiniană într-un comunicat.

Netanyahu slams pro-Palestine protesters:

“I have a message for these protesters. When the tyrants of Tehran who hang gays from cranes and m*rder women for not covering their hair are praising, promoting and funding you- you have officially become Irans useful idiots.” pic.twitter.com/ffbWn1YY40