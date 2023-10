Teroriștii Hamas amenință că vor ucide prizonierii israelieni, după asediul declanșat asupra Fâșiei Gaza VIDEO

Mişcarea islamistă palestiniană Hamas a ameninţat luni seară, 9 octombrie, că va ucide ostaticii israelieni în Gaza ca reacţie la raidurile israeliene asupra enclavei palestiniene, potrivit unui comunicat, relatează AFP.

”De fiecare dată când oamenii noştri vor fi luaţi ţintă fără avertisment, aceasta va avea ca rezultat execuţia unuia dintre ostaticii civili”, a indicat braţul armat al Hamas, Brigăzile Al-Qassam, într-un comunicat.

❗️ A spokesman for Hamas terrorists Abu Obeida issued a statement promising that "any shelling of our people without warning will be met with the execution of a hostage, and we will broadcast this execution with video and audio." pic.twitter.com/bSlHvOTcFD