Liderul Hamas din Liban, asasinat într-un atac israelian. El a fost ucis împreună cu familia în tabăra de refugiaţi El-Bus FOTO

Mişcarea palestiniană Hamas anunţă luni, 30 septembrie, că liderul său în Liban a fost asasinat într-un atac aerian în sudul ţării, unde armata israeliană desfăşoară raiduri împotriva mişcării islamiste libaneze Hezbollah, relatează AFP.

"Fatah Sharif Abu al-Amin, liderul Hamas în Liban şi membru al conducerii işcării în străinătate” a fost ucis într-un atac asupra casei sale în tabăra de refugiaţi palestinieni de la El-Buss, în sudul Libanului, anunţă într-un comunicat Hamas.

El a fost ucis împreună cu soţia, fiul şi fiica lor într-un ”asasinat terorist şi criminal”, denunţă mişcarea islamistă.

Hamas terrorist organization announces the death of its commander Fateh Sharif Abu Al-Amin, leader of the Hamas Movement in Lebanon, eliminated by an #IAF airstrike in El-Buss, southern #Lebanon 🇱🇧

Fateh Al-Sharif also served as the head of the @UNRWA teachers union in Lebanon. pic.twitter.com/RUcQL5i1mP