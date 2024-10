Liderul Hezbollah își dăduse acordul pentru o încetare a focului înainte de a fi ucis. Cum a fost asasinat Hassan Nasrallah de către Israel FOTO

Liderul grupării şiite libaneze Hezbollah, Hassan Nasrallah, îşi dăduse acordul pentru o încetare a focului de 21 de zile înainte de a fi asasinat de Israel, iar Libanul a informat cu privire la această decizie Statele Unite şi Franţa, care prezentaseră propunerea de armistiţiu, a declarat ministrul libanez de Externe, Abdullah Bou Habib, informează EFE.

Întrebat, într-un interviu acordat reţelei americane CNN şi difuzat joi dimineaţă, 3 octombrie, dacă Nasrallah a acceptat armistiţiul temporar, şeful diplomaţiei libaneze a declarat că Nasrallah a fost de acord.

"Am fost complet de acord. Libanul a acceptat încetarea focului, dar în consultare cu Hezbollah. Preşedintele (Parlamentului), Nabih Berri, s-a consultat cu Hezbollah şi i-am informat pe americani şi francezi despre ceea ce s-a întâmplat. Şi ne-au spus că şi domnul Netanyahu a fost de acord cu declaraţia emisă de cei doi preşedinţi (Joe Biden şi Emmanuel Macron)", a afirmat şeful diplomaţiei libaneze.

Propunerea unei încetări temporare a focului a fost prezentată de preşedintele american Joe Biden, omologul său francez Emmanuel Macron şi alţi aliaţi în timpul Adunării Generale a ONU de săptămâna trecută.

Ministrul libanez a mai precizat în interviul pentru CNN că, după comunicarea pe care guvernul libanez a avut-o cu cele două ţări, emisarul special al preşedintelui american, Amos Hochstein, se pregătea să meargă în Liban pentru a negocia încetarea focului în acele trei săptămâni de armistiţiu temporar, a continuat Habib.

"Ni s-a spus că domnul Netanyahu a fost de acord cu acest lucru şi apoi am primit şi acordul Hezbollah cu privire la asta şi ştiţi ce s-a întâmplat de atunci", a declarat ministrul libanez de Externe.

Până în prezent, nici Israelul şi nici Hezbollah nu au comentat această informaţie.

Hassan Nasrallah a fost ucis vineri, 27 septembrie, într-un atac aerian israelian asupra suburbiilor din sudul capitalei libaneze Beirut, cunoscute sub numele de Dahye, ca parte a campaniei de bombardamente fără precedent a Israelului, care a ucis aproape 2.000 de persoane şi a forţat strămutarea altor 1,2 milioane.

