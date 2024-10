Hezbollah susține că a înfruntat trupe israeliene de infanterie care încercau să se „infiltreze” în sudul Libanului VIDEO

Mişcarea islamistă libaneză Hezbollah anunţă miercuri, 2 octombrie, că a înfruntat militari israelieni care încercau să se infiltreze în Liban şi că a luat drept ţintă trupe israeliene de partea israeliană a frontierei, relatează AFP.

Combatanţi din cadrul mişcării armate proiraniene au înfruntat o forţă de infanterie a inamicului israelian care încerca să se infiltreze în satul Adaysseh, anunţă într-un comunicat Hezbollah.

From the #Lebanese border a short while ago

Evacuation of dead and wounded after a #Hezbollah Ambush on a #Israeli force near the town of #Adaisseh

Transportation of the wounded by helicopter 🚁🚁 pic.twitter.com/1eDXwvYRk4