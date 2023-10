Moment șocant pentru un israelian. Și-a văzut soția și fiicele răpite de Hamas într-un videoclip viral

Yoni Asher, un rezident al regiunii Sharon, a povestit pentru CNN că și-a văzut soția și fiicele fiind răpite într-un videoclip viral. Filmarea arată un grup de persoane încărcate în spatele unui camion flancat de luptători Hamas. Strigătul "Allahu Akbar" (n.r. - Dumnezeu este Mare) se aude pe tot parcursul videoclipului.

Înregistrările arată și o femeie în spatele camionului în timp ce un militant își pune o eșarfă pe cap. Asher a declarat, pentru CNN, că femeia respectivă este soția lui și că distribuie videoclipul pentru a crește gradul de conștientizare a situației lor.

Asher a povestit că soția și fetele sale erau în vizită la soacra lui în Nir Oz, un kibuț de lângă granița cu Gaza. Nir Oz este unul dintre cele mai sudice puncte unde au avut loc atacuri ale Hamas, la limita deșertului Negev, aproape de granița Israelului cu Egiptul.

"Nici nu știu care este situația cu privire la ostatici și situația nu arată bine", a spus el.

Asher a adăugat că soția și soacra lui au cetățenie germană și au cerut ajutor guvernului german.

Do you know who this woman and these two cute little girls are?

Yoni Asher's wife and daughters were kidnapped from kibbutz Nir Oz and taken to Gaza:

"At 11am I spoke to her. While we were talking terrorists were inside the house.

Through my wife's email, I was able to verify her phone and it shows that it is in Khan Yunis (Gaza)." pic.twitter.com/RN7nSfy8pd