Ismail Hanieyh a fost omorât de un „proiectil cu rază scurtă de acțiune”, susțin Gardienii Revoluţiei. „Răzbunarea Teheranului va fi severă”

Liderul Hamas Ismail Hanieyh a fost asasinat de un proiectil cu rază scurtă de acţiune tras de la reşedinţa sa din Teheran, într-o operaţiune pe care Iranul o atribuie Israelului, au anunţat sâmbătă, 3 august, Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice.

Gardienii Revoluţiei mai spun că SUA au ajutat Israelul în această operațiune.

"Potrivit anchetelor şi investigaţiilor, această operaţiune teroristă a fost efectuată prin lansarea unui proiectil cu rază scurtă de acţiune cu un focos de aproximativ 7 kilograme din afara locuinţei oaspeţilor (provocând) o explozie puternică", au precizat ei într-un comunicat publicat de agenţia oficială Irna.

Israelul a fost "susţinut de Statele Unite" în această operaţiune, au adăugat Gardienii.

Ismail Haniyeh, a fost ucis miercuri într-o reşedinţă a veteranilor din nordul Teheranului, după ce a participat la ceremonia de inaugurare a preşedintelui iranian.

Mişcarea islamistă palestiniană, Iranul şi aliaţii săi au atribuit atacul Israelului, care nu a comentat, şi au promis să riposteze.

Liderul Hamas, în vârstă de 61 de ani, a fost ucis de un "proiectil aerian", potrivit presei iraniene.

The New York Times, citând cinci oficiali din Orientul Mijlociu care au vorbit sub acoperirea anonimatului, afirmase joi că acesta fusese ucis de o bombă ascunsă de aproximativ două luni în reşedinţa în care el stătea, protejată de Gardienii Revoluţiei, în nordul Teheranului.

Potrivit Gardienilor, răzbunarea Teheranului va fi "severă şi (va avea loc) la momentul, locul şi felul potrivit".

Moartea lui Ismail Haniyeh a survenit la o zi după ce un atac israelian l-a ucis pe şeful militar al Hezbollah, Fouad Choukr, lângă Beirut.

Aceste două atacuri reaprind temerile privind o extindere a războiului dintre Israel, pe de o parte, şi Iran şi grupările pe care le sprijină în Liban, Siria, Irak şi Yemen, pe de altă parte.

În timp ce Iranul şi aliaţii săi pregătesc un răspuns, cotidianul ultraconservator Kayhan a declarat sâmbătă că ar trebui să atace Tel Aviv şi Haifa şi să vizeze oficiali israelieni.

"Zone precum Tel Aviv şi Haifa şi centre strategice şi mai ales reşedinţa unor oficiali implicaţi în crimele recente se numără printre ţintele" represaliilor, a scris ziarul.

