Lunetiști israelieni au deschis focul asupra unui spital din Gaza, susține Semiluna Roșie. Alte două spitale au fost vizate de tiruri VIDEO

Semiluna Roşie palestiniană a afirmat că tiruri ale soldaţilor de elită israelieni vineri asupra spitalului Al-Quds din oraşul Gaza au provocat moartea unei persoane şi au rănit altele 20, în timp ce lupte intense între armata israeliană şi gruparea Hamas se dau în această zonă, potrivit France Presse.

"Confruntări violente au loc la ora actuală, iar lunetişti de elită ai ocupaţiei (israeliene) trag asupra spitalului Al-Quds, făcând victime printre persoanele strămutate", a declarat organizaţia medicală într-un comunicat.

Contactată de AFP, armata israeliană a declarat că "nu poate discuta despre locurile potenţiale legate de operaţiunile noastre" pentru a nu "compromite trupele".

"Mai multe tancuri" israeliene "au încercuit patru spitale din sectorul" respectiv, a comunicat la rândul său biroul de presă al guvernului Hamas, menţionând spitalul de pediatrie şi oncologie al-Rantissi, spitalul de psihiatrie, spitalul de pediatrie Nasr şi spitalul oftalmologic.

Imagini difuzate de spitalul al-Rantissi arată tancuri israeliene vizibile din interiorul unităţii spitaliceşti.

Armata israeliană a declarat de mai multe ori în ultimele zile că trupele sale luptă de acum împotriva Hamas în centrul oraşului Gaza, în nordul teritoriului palestinian, unde au rămas în continuare sute de mii de civili.

Spitalul al-Rantissi, precum şi spitalul al-Shifa şi spitalul indonezian au fost vizate de tiruri în cursul nopţii de joi spre vineri, a declarat gruparea Hamas.

Imagini ale AFPTV arată trupuri învelite în pături în faţa spitalului al-Shifa, cel mai mare din Fâşia Gaza, după o lovitură asupra complexului unde s-au refugiat zeci de mii de persoane strămutate, făcând 13 morţi, potrivit guvernului Hamas din Gaza.

Directorul general al spitalului, Mohammed Abu Salmiya, a acuzat trupele israeliene că ar fi la originea atacului. Armata israeliană a refuzat până la această oră să facă vreun comentariu.

