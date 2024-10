Armata israeliană anunță „lupte violente” în sudul Libanului și avertizează populația să nu se deplaseze în zonă FOTO/VIDEO

Armata israeliană a raportat marţi, 1 octombrie, "lupte violente" în sudul Libanului după lansarea unei ofensive militare terestre împotriva grupării şiite Hezbollah.

Libanezii sunt îndemnați să nu se deplaseze în sudul ţării la bordul maşinilor, pentru propria siguranţă, relatează AFP şi EFE.

"Lupte violente au loc în sudul Libanului", a anunţat Avichai Adraee, purtător de cuvânt al armatei israeliene, într-un mesaj publicat în limba arabă pe Telegram.

⚡️BREAKING: Six Israeli settlers were injured east of Tel Aviv after a missile barrage was fired by Hezbollah from Lebanon. It is unclear whether the missile that caused the injuries was from Hezbollah or an interceptor missile. pic.twitter.com/MfONCA0Gzq