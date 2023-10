Prima manifestație pro-palestiniană autorizată la Paris, după ce organizatorii au condamnat atacul Hamas asupra Israelului VIDEO

Mii de demonstranţi cu drapele palestiniene s-au adunat duminică, 22 octombrie, la prima manifestaţie pro-palestiniană autorizată la Paris după atacul din 7 octombrie al grupării islamiste Hamas împotriva Israelului, relatează Reuters.

Participanţii scandau ”Gaza, Parisul este cu tine!”.

Poliţia estimează că în Place de la Republique erau circa 15.000 de manifestanţi care cereau încetarea loviturilor aeriene israeliene în Fâşia Gaza, soldate până acum cu peste 4700 de morţi.

Forţele de ordine au precizat că demonstraţia a fost autorizată, spre deosebire de altele, deoarece organizatorii au condamnat atacul Hamas care a ucis circa 1400 de israelieni.

Cea mai înaltă instanţă administrativă din Franţa decisese deja că manifestaţiile pro-palestiniene pot fi interzise doar de la caz la caz, nu sistematic cum sugeraseră anterior instrucţiuni ale ministrului francez de interne.

Protestul din Paris a fost convocat de un ”Colectiv naţional pentru o pace durabilă şi justă între palestinieni şi israelieni”, format din peste 40 de organizaţii, inclusiv partidul francez de extremă stângă France Insoumise (Franţa Nesupusă) şi sindicatul CGT.

Astfel de manifestații au avut loc duminică și în alte orașe europene.

The streets of Paris, Malmö, London and Berlin are crowded with pro-Palestine protesters pic.twitter.com/1PPACO5QhR