Numeroase reacţii indignate, în mare parte ale unor susţinători ai Hamas în lumea musulmană, dar şi din China sau Rusia, au urmat după moartea liderului politic al mişcării islamiste, Ismail Haniyeh, ucis miercuri, 31 iulie, într-o lovitură aeriană la Teheran, relatează AFP.

Moartea lui Haniyeh a fost confirmată de Hamas, care a acuzat imediat Israelul.

"Conducătorul, mujahedinul Ismail Haniyeh, şeful mişcării, a murit într-un raid sionist asupra reşedinţei sale de la Teheran după participarea sa la învestirea unui nou preşedinte" iranian, a precizat Hamas într-un comunicat.

"Ocupaţia este responsabilă de acest atentat şi SUA poartă de asemenea responsabilitatea", a declarat ulterior un înalt responsabil al mişcării, Taher al-Nounou.

În Iran, preşedintele Massoud Pezeshkian a acuzat Israelul că l-a ucis pe Ismail Haniyeh, venit să asiste la ceremonia sa de învestire în capitala Teheran, şi a jurat că-l va face "să regrete" acest "act laş".

Hundreds of people marched through downtown Nablus, in the northern part of the occupied West Bank, to protest the assassination of Hamas politburo chief Ismail Haniyeh by Israel in a targeted airstrike in Tehran, the capital of Iran. pic.twitter.com/htBhN6oCD2 — AlQastal News (@QastalNewsEn) July 31, 2024

"Republica Islamică Iran îşi va apăra integritatea teritorială, onoarea, mândria şi demnitatea, şi-i va face pe invadatorii terorişti să-şi regrete actul laş", a postat pe reţeaua X, Massoud Pezeshkian, aducându-i un omagiu unui "lider curajos". La rândul său, ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a jurat că va avea loc "o pedeapsă severă" pentru Israel.

Qatarul, care găzduieşte conducerea politică a Hamas din care făcea parte şi Haniyeh, a condamnat o "crimă odioasă" şi a avertizat împotriva unei "escaladări periculoase" în regiune. Doha a denunţat un "asasinat" care reprezintă o "încălcare flagrantă a dreptului internaţional şi dreptului umanitar", potrivit unui comunicat al Ministerului său de Externe.

Interlocutor cheie al mişcării islamiste palestiniene, Qatarul este implicat de luni de zile, împreună cu Egipt şi SUA, în negocieri vizând obţinerea unei încetări a focului între Israel şi Hamas în Gaza.

În Cisiordania, mişcările palestiniene au făcut apel miercuri la o grevă generală în teritoriile palestiniene.

Palestinian children raise pictures of late Hamas leader Ismail Haniyeh atop the rubble of his destroyed home in the al-Shati refugee camp in Gaza City. pic.twitter.com/vGDywSMBQ1 — Quds News Network (@QudsNen) July 31, 2024

"Mişcările islamiste ale Palestinei anunţă o grevă generală şi marşuri ale furiei (pentru a protesta) împotriva asasinării marelui lider naţional Isamail Haniyeh, care se înscrie în cadrul terorismului statului sionist (Israel - n.r.) şi a războiului său de exterminare", au precizat acestea într-o declaraţie comună.

🇵🇸 The city of Ramallah, Palestine, observe a one-day strike in protest of Israel's assassination of Ismail Haniyeh pic.twitter.com/h26Y1c9rwc — Tannie تاني 🇵🇸 (@putin_76) July 31, 2024

Gruparea teroristă palestiniană Jihadul Islamic a descris uciderea liderului Hamas drept "o crimă abominabilă", potrivit dpa. Într-un comunicat, gruparea a declarat că Haniyeh era un "simbol al rezistenţei" şi un mare lider şi a apreciat că moartea sa nu va abate poporul palestinian de la calea rezistenţei.

"Massive protest in Ramallah condemning the assassination of Ismail Haniyeh." Video Footage: - Al Sharq pic.twitter.com/dBELbOcmFP — Quazi Sanaullah (@QaziQr) July 31, 2024

În Liban, Hezbollah a denunţat asasinarea lui Haniyeh şi a dat asigurări că aceasta "va întări hotărârea" grupării şi aliaţilor săi în confruntarea cu Israel. Hezbollah a deschis un front împotriva Israelului în sudul Libanului, drept susţinere pentru Hamas în Gaza, a doua zi după atacul fără precedent al mişcării palestiniene de pe teritoriul Israelului de pe 7 octombrie, care a dus la declanşarea războiului.

China, care susţine de decenii cauza palestiniană, a condamnat un "asasinat". "Suntem foarte preocupaţi de acest incident, ne opunem cu fermitate şi condamnăm acest asasinat", a declarat un purtător de cuvânt al diplomaţiei chineze, Lin Jian.

Mihail Bogdanov, un ministru adjunct al afacerilor externe de la Moscova, a denunţat un "asasinat politic inacceptabil", potrivit agenţiei ruse de ştiri RIA Novosti. "Asta va duce la o escaladare ulterioară a tensiunilor", potrivit lui. Konstantin Kosacev, vicepreşedinte al Consiliului Federaţiei (camera superioară a Parlamentului rus), a declarat că se aşteaptă acum "la o bruscă escaladare a urii reciproce în Orientul Mijlociu".

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a condamnat "asasinarea perfidă" a fratelui său.

"Dumnezeu să aibă milă de fratele nostru Ismail Haniyeh, căzut martir în urma acestui odios atac", a scris Erdogan pe reţeaua socială X, denunţând "barbaria sionistă".

Guvernul taliban din Afganistan a deplâns "o mare pierdere". "A lăsat lecţii de rezistenţă, sacrificiu, răbdare, toleranţă celor care îl urmăreau", a declarat Zabihullah Mujahid, purtător de cuvânt al talibanilor, pe reţeaua socială X.

Miliţia rebelilor houthi din Yemen s-a referit la rândul său la liderul Hamas ca la un martir, potrivit dpa.

