Masacru la o școală din Gaza: Cel puțin 29 de morți și zeci de răniți FOTO/VIDEO

Cel puţin 29 de persoane au fost ucise într-o şcoală, în sudul Fâşiei Gaza, în al patrulea atac care a luat drept ţintă o şcoală în 4 zile în enclava palestiniană, de care mişcarea islamistă Hamas acuză Israelului, relatează AFP.

Armata israeliană a anunţat marţi, 9 iulie, că a vizat în apropierea şcolii un terorist din aripa armată a Hamas care a luat parte la atacul de la 7 octombrie şi că verifică informaţii potrivit cărora au fost atinşi civili.

O sursă medicală de la Spitalul Nasser din Khan Yunis a declarat AFP că un ”atac a vizat poarta Şcolii Al-Awda din Abassan, la est de Khan Yunis (sud)” şi s-a soldat cu 29 de ”morţi şi zeci de răniţi”.

At least 25 people were martyred and dozens of people were injured in the horrific massacre carried out by the Israeli occupation around Al-Awda School in Abasan Al-Kabira, east of the town of Khan Yunis yesterday. pic.twitter.com/WENFSFlIVe — Humanity4Palestine (@Humanity4Pal) July 10, 2024

Biroul de presă al Hamas a denunţat un ”masacru teribil” şi a anunţat acelaşi bilanţ de 29 de morţi, ”majoritatea femei şi copii”.

Scenes of the horrific massacre committed by the IOF against Palestinian citizens in the vicinity of Al-Awda School, which shelters displaced families in the town of Abasan, east of Khan Yunis. pic.twitter.com/biK8NXCpv6 — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) July 9, 2024

”ALĂ ZI, ALTĂ LUNĂ, ALTĂ ŞCOALĂ ŢINTITĂ”

Aviaţia a anunţat că armata israeliană a ”vizat în această seară (de luni spre marţi) un terorist din aripa armată a Hamas care a participat, între alte activităţi teroriste, la masacrul brutal de la 7 octombrie”.

⚡️BREAKING THIS IS THE FOOTAGE OF THE MOMENT THE ZIONIST ENTITY COMMITTED THE MASSACRE AT AL-AWDA SCHOOL TODAY. pic.twitter.com/tLSHLLQjl1 — Warfare Analysis (@warfareanalysis) July 9, 2024

Ea anunţă într-un comunicat că ”verifică informaţii potrivit cărora civili au fost atinşi, în apropierea Şcolii Al-Awda, în sudul Khan Yunis, care se află în apropiere de locul lovit”.

Harsh scenes 💔 The remains of the martyrs after committing the horrific massacre in the vicinity of Al Awda School, which houses displaced people in Abasan Al Kabira, east of Khan Yunis, Gaza. pic.twitter.com/n4iogotjTi — Muhammad in Gaza🇵🇸 (@7MohammedKhaled) July 9, 2024

Înaintea acestui atac, alte trei şcoli - în care erau găzduiţi deplasaţi - au fost vizate sâmbătă în atacuri israeliene care s-au soldat cu cel puţin 20 de morţi.

În noaptea de luni spre marţi, armata israeliană a anunţat că a vizat ”terorişti” care folosesc ”structurile unei şcoli în zona (Taberei de Refugiaţi de la) Nuseirat (centru)”.

O sursă medicală a declarat AFP că instituţia sa a primit mai mulţi răniţi în urma unui atac la intrarea unei şcoli aparţinând Agenţiei ONU pentru refugiaţi Palestinieni (UNRWA).

”Altă zi. Altă lună. Altă şcoală țintită”, denunţa duminică pe X directorul UNRWA Philippe Lazzarini.

