Ministru radical israelian, mesaj pentru Kamala Harris: „Războiul nu se va încheia. Nu putem cădea în această capcană” FOTO

Ministrul securităţii naţionale al Israelului, ultraconservatorul Itamar Ben Gvir, îi transmite Kamalei Harris vineri, 26 iulie, că războiul dintre Israel și Hamas nu se va încheia.

Mesajul lui vine după ce vicepreşedinta Statelor Unite, Kamala Harris, care este și posibila viitoare candidată democrată la preşedinţia SUA, a cerut încetarea războiului din Gaza la întâlnirea pe care a avut-o cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la Washington, informează EFE.

"Tocmai i-am spus premierului Netanyahu că este timpul ca acordul să fie încheiat. Aşa că tuturor celor care au cerut încetarea focului şi tânjesc după pace, vă spun că vă văd şi vă aud. Haideţi să încheiem acordul pentru a obţine o încetare a focului şi a pune capăt războiului", a declarat Harris în faţa presei la sfârşitul întâlnirii.

Today, I had a frank and constructive meeting with Prime Minister Netanyahu about a wide range of issues, including my commitment to Israel’s security, the importance of addressing the humanitarian crisis in Gaza, and the urgent need to get the ceasefire and hostage deal done. pic.twitter.com/tgiSTPQJdL