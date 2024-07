Mii de evrei ultra-religioşi au ieșit să protesteze pe străzile din Israel. Care este principala lor nemulțumire FOTO/VIDEO

Mii de bărbaţi evrei ultra-religioşi au protestat duminică, 30 iunie, pe străzile din Israel, relatează DPA.

Protestele au fost declanşate de un ordin recent al Curţii Supreme de a începe înrolarea bărbaţilor ultra-religioşi pentru serviciul militar.

Conform presei locale, au existat ciocniri violente între protestatari şi poliţie la Ierusalim duminică seara, 30 iunie.

Au fost folosiţi poliţişti călare pe cai şi un tun de apă pentru a-i dispersa pe demonstranţi, care erau îmbrăcaţi în costume negre. Protestatarii au aruncat cu pietre şi au atacat ofiţeri de poliţie, cinci dintre demonstranţi fiind arestaţi.

