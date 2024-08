Șeful diplomației iordaniene, vizită în Iran pe fondul tensiunilor din regiune FOTO

Ministrul iordanian de externe, Ayman Safadi, s-a întâlnit duminică, 4 august, la Teheran cu omologul său iranian, pe fondul temerilor privind o escaladare militară între Iran şi Israel după asasinarea liderului politic al grupării islamiste palestiniene Hamas şi a unui înalt responsabil militar al grupării şiite libaneze Hezbollah, relatează AFP.

Iordania, ţară vecină Israelului cu care este legată printr-un tratat de pace din 1994, este un partener-cheie al Washingtonului în regiune.

🇮🇷🇯🇴📸 #Historic

The facial expression, calm & confidence of the Iranian Acting Foreign Minister Ali Bagheri Kani as he meets and welcomes the Jordanian Foreign Minister Ayman Safadi in Tehran, a Jordanian attempt to calm Iran not to retaliate harshly against the Zionist entity pic.twitter.com/TF3cJBI33B