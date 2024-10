Israelul anunță decesul unui ofițer superior în Gaza. „O pierdere pentru societate” FOTO

Autorităţile israeliene au anunţat duminică, 20 octombrie, moartea unui ofiţer superior al armatei în Fâşia Gaza, ridicând la 358 de militari bilanţul pierderilor sale de la începutul ofensivei militare terestre în teritoriul palestinian pe 27 octombrie 2023, notează AFP.

Colonelul Ahsan Daksa, comandantul Brigăzii Blindate 401, avea 41 de ani şi era membru al comunităţii druze.

El "a fost ucis în acţiune în timp ce lupta împotriva teroriştilor Hamas în Fâşia Gaza", a declarat ministrul apărării Yoav Gallant într-un comunicat.

