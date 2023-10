OMS cere Israelului să anuleze ordinul de evacuare din Gaza: ”Este o condamnare la moarte”

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declarat că a cere pacienţilor vulnerabili să evacueze spitalele din Gaza echivalează cu o "condamnare la moarte", iar directorul general al agenţiei a cerut Israelului să revină asupra deciziei, relatează The Guardian şi CNN.

OMS a declarat vineri că autorităţile sanitare locale din Gaza au informat-o că este imposibil să evacueze pacienţii vulnerabili din spitalele din nordul Gaza, după ce armata israeliană a cerut civililor să plece spre sud în termen de 24 de ore.

"Există persoane grav bolnave, al căror unice şanse de supravieţuire înseamnă conectarea la aparate de susţinere a vieţii, cum ar fi ventilatoarele mecanice", a declarat Tarik Jasarevic, purtătorul de cuvânt al OMS, potrivit Reuters. "Aşa că mutarea acestor oameni este o condamnare la moarte. A le cere lucrătorilor din domeniul sănătăţii să facă acest lucru este mai mult decât o cruzime", a spus oficialul OMS.

La rândul său, directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că spitalele din Gaza sunt la "punctul de colaps" şi a făcut un apel direct la Israel pentru a se răzgândi în privinţa iminentei ofensive.

"Spitalele din Gaza se află într-un punct critic. Fără intrarea imediată a ajutoarelor, serviciile esenţiale de sănătate se vor opri. Am vizitat Gaza în 2018. Accesul la îngrijire era deja dificil. Ştiu direct că o evacuare în masă în sudul enclavei ar fi dezastruoasă - pentru pacienţi, lucrători din domeniul sănătăţii şi alţi civili rămaşi în urmă sau prinşi într-o mişcare de masă periculoasă şi poate mortală. Facem apel pentru anularea deciziei", a spus Tedros Adhanom Ghebreyesus într-un mesaj postat pe X.

