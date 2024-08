Forţele de securitate israeliene au declarat miercuri, 28 august, că desfăşoară o operaţiune antiteroristă pentru a contracara terorismul în Cisiordania ocupată, iar aceasta pare a fi o operaţiune israeliană majoră, cel puţin patru oraşe palestiniene fiind vizate în acelaşi timp - Jenin, Tulkarem, Nablus şi Tubas, relatează BBC.

Forţele israeliene efectuează raiduri regulate în Cisiordania, dar acesta pare mai cuprinzător decât majoritatea celor anterioare. Este pentru prima dată de la a doua Intifadă - o revoltă palestiniană majoră care a durat din 2000 până în 2005 - când mai multe oraşe palestiniene au fost vizate simultan în acest mod.

Cel puţin 11 palestinieni au fost ucişi de forţele israeliene în nordul Cisiordaniei ocupate, au afirmat oficiali palestinieni din domeniul sănătăţii. Cinci ar fi fost ucişi într-un atac aerian în tabăra de refugiaţi al-Far'a, iar şase într-un atac cu dronă şi în confruntări armate în Jenin.

The moment an israeli bulldozer caught fire near the Nur Shams refugee camp after being targeted by the resistance in West Bank.

Rapoartele palestiniene spun că principalele drumuri spre Jenin sunt închise în urma confruntărilor armate din tabăra de refugiaţi a oraşului. Un atac aerian israelian ar fi vizat un vehicul într-un sat din apropiere în zori. De asemenea, sunt informaţii că forţele israeliene ar fi intrat într-un spital din Jenin şi au blocat două din Tulkarem.

"Scary and terrifying what is happening now. Suddenly and without warning, without even throwing false Israeli leaflets or army spokesman tweets, the IDF advanced under heavy fire cover from aircraft, marches, tanks, artillery and machine… pic.twitter.com/WTTXnSyYaS

Raidurile militare israeliene din Nablus s-ar fi concentrat asupra a două tabere de refugiaţi de acolo.

În tabăra Far'a de lângă Tubas, medicii spun că ambulanţele se străduiesc să ajungă la răniţi după un atac cu dronă israelian.

⚡️BREAKING: WEST BANK INVASION.

At least three martyrs as a result of the isralei bombing a vehicle in Seir, south of Jenin. A number of others are wounded.

The third airstrike carried out by the israeli forces on the West Bank tonight, after bombing Nour Shams camp and… pic.twitter.com/Z2BOsmnlTa