Moartea unui ostatic din Gaza, anunțată chiar la un an de la răpirea lui. Cum a încercat tânărul să scape de teroriști FOTO

Forumul Familiilor Ostaticilor a anunţat luni, 7 octombrie, moartea unui ostatic israelian, exact când se împlinea un an de când a fost răpit de la festivalul de muzică Nova, în timpul atacului mişcării islamiste palestiniene Hamas asupra sudului Israelului, relatează The Times of Israel.

Bărbatul a fost răpit din Kfar Aza şi ucis în atacul din 7 octombrie 2023.

„Forum Familiilor Ostaticilor deplânge uciderea lui Idan Shtivi”, în vârstă de 28 de ani, al cărui corp „se află încă” în Gaza, a scris Forumul într-un comunicat, în timp ce Israelul marchează prima comemorare a celei mai negre zile din istoria sa de după Holocaust.

Forumul Familiilor afirmă că ostaticul Idan Shtivi a fost răpit din Kfar Aza şi ucis în atacul din 7 octombrie 2023, corpul său fiind reţinut în Fâşia Gaza.

Nu există deocamdată niciun comentariu din partea armatei israeliene, iar Forumul nu oferă detalii cu privire la motivul în care a fost confirmată moartea lui Shtivi.

Shtivi, în vârstă de 28 de ani, a fost luat ostatic de teroriştii Hamas la festivalul Nova, unde se oferise voluntar să fotografieze evenimentul. Se alăturase petrecerii la ora 6 a.m., iar la ora 7 şi-a sunat prietena, spunându-i despre rachetele care zburau deasupra şi i-a spus că pleacă. A plecat cu maşina sa împreună cu doi prieteni, Lior şi Yulia, dar a fost blocat de terorişti pe drumul spre nord. Apoi a întors maşina şi a început să meargă spre sud, însă a pierdut controlul vehiculului şi a lovit un copac.

This morning, October 7th, one year since the massacre - we’ve been informed that Idan Shtivi, who was kidnapped exactly one year ago from the Nova festival, was murdered by Hamas.

A year of hope for his safe return ends painfully.

28-year-old Idan is yet another victim of… pic.twitter.com/yZOZV6Fy28