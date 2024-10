Președintele israelian cere lumii să sprijine lupta contra inamicilor Israelului. „Noi ducem bătălia lumii libere” FOTO/VIDEO

Preşedintele israelian Isaac Herzog a lansat luni, 7 octombrie, un apel către comunitatea internaţională pentru a sprijini Israelul în lupta contra inamicilor săi, în cadrul ceremoniei de omagiere a victimelor atacului terorist comis de mişcarea palestiniană Hamas, la un an de la acea tragedie, transmite DPA.

Isaac Herzog spune că lumea trebuie să înţeleagă faptul că pentru a schimba cursul istoriei trebuie să susţină Israelul în lupta contra inamicilor săi.

„Aceasta este o cicatrice pentru umanitate. Este o cicatrice pe faţa Pământului”, a spus şeful statului israelian în discursul rostit la locul festivalului muzical Nova, unde pe 7 octombrie 2023 comandouri ale Hamas au ucis cu sânge rece cel puţin 370 de persoane şi au răpit alte 43 pe care le-au dus în Fâşia Gaza.

A year on from the massacre, Israel remembers those we have lost, and the 101 hostages still held in brutal captivity in Gaza.

