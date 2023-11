Președintele american Joe Biden a cerut o „pauză” în conflictul Israel-Hamas.

Președintele SUA a fost interpelat de un membru al publicului în timp ce ținea un discurs de campanie în Minneapolis. Acesta i-a cerut liderului american să solicite încetarea focului în Gaza, scrie BBC.

„Cred că avem nevoie de o pauză”, a răspuns Biden, spunând că astfel s-ar permite ostaticilor să iasă.

Un număr neconfirmat de cetățeni americani au părăsit Gaza miercuri, ca parte a primului grup care a plecat de la izbucnirea războiului. Alți 400 sunt pe o listă de plecat joi.

Ulterior, Casa Albă a venit cu precizări legate de solicitarea făcută de liderul SUA. Președinția SUA a prezidat că un eventual armistițiu ar fi ”în detrimentul poporului și Guvernului israelian și în interesul Hamas”. Instituția susține că președintele s-a referit la pauze umanitare, care ar permite atingerea obiectivelor negociate înainte, cum ar fi salvarea ostaticilor și a civililor din Gaza.

WATCH LIVE: White House holds news briefing as Biden calls for 'humanitarian pause' in Gaza https://t.co/LKTNuoQ7I9