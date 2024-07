Proteste la Capitoliu, după ce Netanyahu a ajuns în SUA. Activiștii cer încetarea focului în Gaza VIDEO

Venirea premierului israelian în SUA a stârnit numeroase proteste. Sute de oameni s-au adunat la Capitoliu pentru a-i cere lui Benjamin Netanyahu încetarea focului în Fâșia Gaza.

De asemenea, oamenii au ieșit să protesteze și la Tel Aviv, unde au mers către Ministerul Apărării, conform observatornews.ro.

Benjamin Netanyahu va ține un discurs în cursul zilei de 24 iulie, și joi, 25 iulie, urmează să se întâlnească cu președintele american, Joe Biden.

Sute de activiști îmbrăcați cu tricouri roșii au mers să protesteze la Capitoliu, unde au cerut încetarea focului în Gaza.

Jewish activists are currently staging a protest inside the U.S. Capitol, demanding an end to the ongoing Israeli genocide in Gaza. pic.twitter.com/iYALIkS6NF

În timpul manifestației, polițiștii au arestat mai multe persoane pentru că au refuzat să iasă din clădire.

Un alt protest a avut loc și la Tel Aviv, unde mii de oameni au mers către Ministerul Apărării.

Printre protestatari se aflau și rudele celor răpiți de Hamas. „Abia aştept să o îmbrăţişez pe Carmel, să se întoarcă la tatăl ei, la fraţii ei şi să-i avem, din nou, alături de noi pe cei 120 de oameni. Sper ca premierul să spună asta, pentru că asta este ceea ce ne dorim acum. Vrem să ne avem oamenii înapoi şi asta este şansa noastră”, afirmă verișoara unui ostatic al Hamas.

Haredi Jews blocked streets between Jerusalem and Tel Aviv in protest against the compulsory conscription law.

They refused to join the IDF and fight for Israel. pic.twitter.com/3wmYLzYa24