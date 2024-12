Tel Aviv, lovit cu o rachetă lansată din Yemen, raportează armata israeliană. 14 răniți au primit îngrijiri medicale VIDEO

Armata israeliană afirmă că nu a reuşit să intercepteze o rachetă din Yemen, sâmbătă dimineaţă, iar aceasta a căzut în zona Tel Aviv-Jaffa. Serviciul de Ambulanţă a anunţat că 14 persoane au suferit răni uşoare.

Potrivit Reuters, paramedicii au oferit asistenţă medicală pentru 14 persoane cu răni minore de la şrapnel, unele fiind transportate la spital, a arătat Serviciul de Ambulanţă, într-o declaraţie.

Poliţia israeliană a raportat că a primit sesizări privind o rachetă căzută într-un oraş din zona Tel Aviv. Gruparea Houthi din Yemen, sprijinită de Iran, a lansat în mod repetat drone şi rachete spre Israel, în ceea ce descrie ca acţiuni de solidaritate cu palestinienii din Gaza.

Joi, Israelul a lansat atacuri asupra porturilor şi infrastructurii energetice din zone din Yemen controlate de Houthi şi a ameninţat cu mai multe atacuri împotriva grupării din Yemen.

