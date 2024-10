Atac israelian într-o tabără de refugiați care l-a vizat pe șeful unui grup armat palestinian FOTO/VIDEO

Un responsabil al unei tabere palestiniene din Sidon, în sudul Libanului, a afirmat că o lovitură israeliană a vizat marţi, 1 octombrie, acolo un şef al unui grup armat palestinian, scrie AFP. Israelul nu a comentat încă atacul.

Atacul israelian a vizat casa fiului lui Mounir Maqdah.

"Raidul israelian a vizat casa fiului lui Mounir Maqdah", în tabăra Ain al-Helweh, a declarat responsabilul, sub protecţia anonimatului. Deocamdată nu este clar dacă Munir Maqdah, pe care Israelul îl acuză că conduce ramura libaneză a aripii armate a mişcării palestiniene Fatah, se afla în clădire.

În august, Israelul a anunţat că l-a ucis pe fratele său, Khalil Maqdah, pe care Israelul îl considera, de asemenea, unul dintre liderii aripii armate a Fatah.

● In Lebanon: Israeli attack on Ain al-Helweh killed 2 siblings and 3 children.

● Syria: The Israeli attack on Damascus killed 3 civilians

● Gaza: The Israeli attack on a school killed 6.

All 3 attacks, in the same timeframe, in 3 different countries. All done by Israel… pic.twitter.com/RfMlnCPbPr