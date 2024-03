Armata israeliană a anunţat marţi, 12 martie, că a lovit "circa 4.500 de ţinte ale Hezbollah" în Liban şi Siria, dintre care "mai mult de 1.200" în atacuri aeriene, de la începutul războiului din Fâşia Gaza dintre Israel şi Hamas, în urmă cu cinci luni, relatează AFP.

Armata israeliană a precizat într-un comunicat că, de atunci, a ucis "peste 300" de membri ai Hezbollah, mişcare libaneză pro-iraniană şi aliată a Hamas, şi "peste 750" au fost răniţi în decursul celor cinci luni.

IDF:

The IDF has targeted approximately 4,500 Hezbollah sites, mainly in Lebanon but also in Syria, during the ongoing conflict in Gaza since October 7.

According to IDF estimates, over 300 Hezbollah members, including five senior commanders, have been killed, and 750 others… https://t.co/22z9pkaePY